Os campo grandenses conseguiram eliminar bastante divididas em dezembro

Anderson Ramos / Capital News

De acordo com uma pesquisa, realizada pela PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência dos Consumidores), desenvolvida pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) aponta que o índice passou de 61,6% em novembro a 59,5% em dezembro.

Também caíram os índices de pessoas com contas em atraso e que dizem que não terão condições de honrar as dívidas. No mês de dezembro foi menor o índice de famílias com dívidas como: cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros.

Confira os gráficos abaixo:

Fecomércio MS Histórico

Fecomércio MS Tipo de dívida

Veja a íntegra do relatório