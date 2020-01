Nova pesquisa para produtos de limpeza

Divulgação/ MSGOV

Nova pesquisa comparou os preços de produtos de higiene pessoal e limpeza em 11 estabelecimentos comerciais na Capital. Conforme divulgado, a diferença de preços de um mesmo produto chegou a ter 222,21%, o levantamento foi feito entre os dias 7 e 17 deste mês pelo Procon/Ms.



Ao todo, 225 produtos tiveram o preço verificado, o álcool em gel foi a mercadoria com a maior diferença de preço, custando de R$ 6,98 até R$ 22,49, diferença de 222,21 %. Outros produtos que tiveram uma diferença superior a 100% são: desinfetante liquido, 160,40%, aparelho de barbear com 160,36% e palha de aço, 133,82%.



Já o item que tive a menor variação de preços foi um Amaciante de Roupas, que teve uma variação de apenas 3,56% no preço.



O superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, informou que o objetivo destas pesquisas de preço são mostrar para a população que é possível economizar dinheiro em troca de um pouco do tempo pesquisando, assim não sai no prejuízo comprando produtos superfaturados.