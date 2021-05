MS registra o 5º maior crescimento na participação do PIB da indústria

Divulgação/Portal MS Governador Reinaldo Azambuja e Secretário Jaime Verruck

O setor em Mato Grosso do Sul comemora crescimento de 0,90 ponto percentual na participação do PIB da Indústria nacional em uma década, o 5º maior do período, além do crescimento no segmento da Indústria de Transformação, impulsionada pela celulose.

Foi o maior crescimento da Região Centro-Oeste, no período. De acordo com relatório divulgado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), com base em dados do Sistema de Contas Regionais do IBGE, a participação do setor industrial sul-mato-grossense na composição do Produto Interno Bruto nacional desse segmento subiu de 0,71% no biênio 2007/2008, para 1,61% no biênio 2017/2018. Esse desempenho fez com que o Estado saltasse cinco colocações no ranking nacional do PIB da Indústria, saindo da 19ª para a 14ª posição.

O relatório Desempenho Industrial, da Fiems, aponta que, entre os anos de 2009 a 2018, o PIB da indústria sul-mato-grossense cresceu 13,2% ao ano, saindo de R$ 6,2 bilhões (2009) para R$ 21,4 bilhões (2018). O valor estimado para 2021 é de R$ 26,3 bilhões, sendo que a indústria representa 22% desse total.

Mato Grosso do Sul também ficou em quinto lugar entre as unidades da federação que mais cresceram em participação na Indústria de Transformação. “O Estado se tornou um dos mais importantes para a produção do setor de Celulose e papel na última década. No biênio 2007/08, ele respondia por apenas 0,23% da produção brasileira do setor, percentual que subiu para 11,09% no biênio 2017/18”, diz o documento da CNI.

Conforme levantamento da Semagro, das 6.870 empresas do ramo industrial existentes em Mato Grosso do Sul (dados da Receita Federal em novembro de 2020), 6.667 seriam Indústrias de Transformação e 203 Indústrias Extrativas. Essas estatísticas não englobam os Microempreendedores Individuais (MEI).

De acordo com a assessoria, o crescimento de Mato Grosso do Sul no setor de celulose e papel atingiu a participação do estado de São Paulo na produção nacional desse segmento, que caiu de 50,31%, no biênio 2007-08, para 32,01%, em 2017/18. Ainda assim, o estado vizinho continua sendo o maior produtor, seguido por Paraná, que responde por 14,03% da produção nacional.

A expansão do setor florestal em Mato Grosso do Sul foi destacada pelo titular da Semagro, que lembrou do investimento de R$ 14,7 bilhões na construção de mais uma indústria de celulose da Suzano, no município de Ribas do Rio Pardo. Intitulado Projeto Cerrado, a fábrica terá capacidade para produzir 2,3 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano. O empreendimento deve gerar 10 mil empregos na fase de obras entre 2021 e 2024 e gerar outras 3 mil contratações no início da operação.