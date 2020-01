Materiais escolares são alvo de pesquisa de preço do Procon

Deurico/Capital News A pesquisa de preço em diferentes estabelecimentos ajuda a poupar dinheiro

O Procon fez uma pesquisa de preço de materiais escolares em 11 estabelecimentos comerciais de Dourados, durante esta quinta-feira (9). A ação foi dirigida pelo setor de Fiscalização/Pesquisa, a pedido da Prefeitura do município.

Ao todo, 70 itens foram analisados, onde a diferença de preço do mesmo produto chega a 2.207,69%, no caso de papel almaço com pauta e 757,14% no apontador lápis simples sem depósito.

Os lugares possuem 32 produtos em comum, mostrando que a diferença média chega a 109,1%. Dinheiro que pode ser poupado por meio de uma pesquisa de preço antes da compra.

No ano de 2019 a mesma pesquisa havia sido feita, houve uma queda de 9,8% até o momento. Para o diretor do Procon, Antônio Marcos Marques, a principal função desta pesquisa é informar ao consumidor como os preços podem variar e que uma compra feita as pressas pode acarretar na perda de dinheiro.