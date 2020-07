ms.gov.br Laticínio em Glória de Dourados terá recursos do Fadefe

A construção de um galpão para abrigar um laticínio em Glória de Dourados, sul do Estado, vai contar com recursos do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado). O repasse foi autorizado esta semana pelo Governo do Estado.

A autorização foi assinada pelo secretário de Governo, Eduardo Riedel em reunião com o secretário Jaime Verruck, da Semagro, o prefeito Aristeu Nantes, o presidente da Câmara Municipal, Milton Cesar Gomes, vereadores de Glória de Dourados e o empresário empresário Cleuner Alves do Grupo Maná (laticínio com unidade em Jatei).

O secretário Jaime Verruck lembra que o fomento à pecuária leiteira e à agricultura familiar em Mato Grosso do Sul “são estratégicos na política de desenvolvimento econômico do Governo do Estado e o Fadefe desempenha um papel fundamental nesse processo, pois tem possibilitado a ampliação do número de agroindústrias instaladas no interior do Estado, diversificando a produção e gerando renda”.