GM retoma investimento bilionário no Brasil

Divugação/GM General Motors

A previsão anterior era de que a planta do Vale do Paraíba recebesse até R$ 6 bilhões do investimento, mas a GM ainda não detalha a divisão do recurso. Uma boa parte do montante será destinada a novos modelos de carros. A General Motors vai retomar o plano de investimentos de R$ 10 bilhões no Brasil, que havia sido anunciado em 2019 e ficou suspenso por causa da pandemia do coronavírus.

Em comunicado, a montadora disse que os “investimentos são estratégicos para o desenvolvimento e a produção de veículos inéditos, além da ampliação da oferta de equipamentos”. De acordo com a assessoria, o montante será investido no estado de São Paulo, especialmente nas fábricas de São José dos Campos e de São Caetano do Sul, no ABC paulista.

“Somando o plano do quinquênio anterior, de R$ 13 bilhões, a GM aportará o maior montante de investimentos de uma empresa na história da indústria automotiva brasileira no período de uma década”, informou a GM.

De acordo com o site Autoesporte, o investimento deve ser aplicado na nova Spin, que será um crossover ao estilo SUV na próxima geração. Ainda há outros projetos, como de uma picape entre média e pequena para concorrer com a Fiat Toro. O lançamento não vai tirar a S10 do mercado, picape que é fabricada em São José dos Campos e que terá uma nova geração até 2023.