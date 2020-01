Gasolina está mais cara para o campo-grandense

Marcos Santos/USP Imagens Preços podem diminuir depois de reajuste na venda do combustível para distribuidoras

Mercado de combustíveis sul-mato-grossenses acumula alta de 1,29% nas últimas quatro semanas. A redução no preço do combustível para as distribuidoras, feita pela Petrobras, não afetou os preços. Os dados foram coletados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Nesta semana, o combustível fechou custando R$ 4,387, comparado com a semana anterior, teve alta de 0,29%. A variação do preço foi de R$ 4,099 a R$ 4,849, em Campo Grande a média foi de R$ 4,299.

Além da Capital, a pesquisa também avaliou o preço em outras cidades. Em Corumbá foi de R$ 4,723, para Coxim o valor foi de R$ 4,647, em Dourados ficou R$ 4,503, Ponta Porã foi de R$ 4,559 e Três Lagoas fechou em R$ 4,593.

Já para o diesel, a média estadual foi de R$ 3,856, custando entre R$ 3,519 a R$ 4,159. Foram 59 postos pesquisados, em Campo Grande a média do litro ficou de R$ 3,793. Três Lagoas e Corumbá registraram os valores mais altos, a R$ 4,020 e R$ 4,083.

Foram pesquisados 85 estabelecimentos a respeito do etanol. O encerramento desta semana no Mato Grosso do Sul foi na média de R$ 3,675. Encontrado entre R$ 3,429 a R$ 4,099. Na Capital, o preço médio ficou em R$ 3,602.

