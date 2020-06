Em uma semana estimativa do PIB aumenta 0,23% no país

Em uma semana a previsão para a estimativa de recuo do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, subiu 0,23%.

Mercado espera inflação de 8,2% e retração no Consequências já estão previstas para 2022 e 2023

A pandemia tem mostrado a instabilidade economia mundial e no Brasil não tem sido diferente.

A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano chegou a 6,25%, como divulgado na semana passada e hoje (8), uma pesquisa trouxe o valor de 6,48%. Essa foi a 17ª revisão seguida para a estimativa de recuo do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

A estimativa consta do boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central (BC), com a projeção para os principais indicadores econômicos, conforme publicado na Agência Brasil.Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%, a mesma previsão há duas semanas. Em 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a projetar expansão de 2,50% do PIB.