Em dezembro receita líquida do governo de Mato Grosso do Sul foi de R$ 1,3 bilhão

Divulgação/Sefaz Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz)

As tabelas do 6º bimestre de 2019, de novembro e dezembro com a receita corrente líquida que somou o valor de R$ 1.356.388.621,63, foram divulgados nesta quinta-feira (30) pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). No mês passado, o governo desembolsou o total de R$ 489.987.155,74, sendo a maior parte para transferências legais e constitucionais: R$ 251.762.552,22 e R$ 176.200.764,61 foram para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Conforme a tabela o valor total é 33% maior se comparado com novembro e o maior entre janeiro a setembro. O resultado do referido mês deve-se às transferências correntes, somando R$ 864.089.973,01, 68% maior se comparado com setembro, que registrou R$ 275.075.661,81 em transferências. Esta elevação é do repasse do Fundeb totalizou R$ 681.447.118,48, o maior valor desde janeiro.

Falando sobre dezembro, a receita corrente líquida de MS foi maior devido ao crescimento na arrecadação de Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS), também registrando o maior montante do ano: R$ 918.519.679,76. Em novembro, a arrecadação com este imposto foi de R$ 861.271.468,41.

Em dezembro também teve destaque o Imposto de Renda (IRRF) com registro de R$ 125.958.447,05. O número do imposto só foi maior em junho, quando o governo arrecadou R$ 255.387.165,09.