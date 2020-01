Dólar sobe na tarde desta sexta

O dólar opera em alta nesta sexta-feira (31), às 12h10, a moeda norte-americana subia 0,43%, vendida a R$ 4,2755. De olho nos desdobramentos dos riscos relacionados ao coronavírus e seu possível impacto econômico na China.



No dia anterior, a moeda norte-americana encerrou o dia em valorização de 0,90%, vendida a R$ 4,2574. O recorde histórico foi alcançado no dia 27 de novembro do ano passado, quando o dólar fechou a R$ 4,2584. No ano, a moeda já acumula alta de 5,22%.