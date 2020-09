Tamanho do texto

Nesta quarta-feira o dólar opera em alta de 1,29%, vendido a R$ 5,4685. Com o resultado, a moeda passou a acumular queda de 0,23% no mês. No ano, a alta chega a 36,38%. Na máxima até o momento, bateu R$ 5,5232.

Às 11h10, a moeda norte-americana era cotada a R$ 5,5467, com alta de 1,43%.