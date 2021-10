Tamanho do texto

Nesta terça-feira (05), o dólar opera em queda, após mais um salto na véspera. A moeda norte-americana recuou 0,28%, vendida a R$ 5,4297. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 1,43%, a R$ 5,4450. Com o resultado, a moeda tem queda de 0,01% no mês. No ano, acumula avanço de 4,97%.