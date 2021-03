Dólar opera em queda

Moeda norte-americana opera em queda, após registrar alta de 0,35% de na manhã desta terça-feira (23). Às 11h54 o dólar registrou queda de 0,46%, cotado a R$ 5,4920. A máxima registrada até o momento foi de R$ 5,5506. A preocupação dos investidores gira em torno do agravamento da pandemia no Brasil e dos resultados da última reunião de política monetária do Banco Central do Brasil.

Na última segunda-feira (22), a moeda norte-americana fechou em alta de 0,64%, cotada a R$5,5175. Na parcial do mês, o acúmulo registrado é de 1,56%. No ano, a moeda ainda tem alta de 6,37%.