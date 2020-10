Tamanho do texto

Nesta segunda-feira (05) o dólar opera em queda com recuo de 0,25%, a R$ 5,6547. Na sexta-feira, o dólar fecheou em alta de 0,25%, a R$ 5,6688, o maior valor registrado desde maio. Com o resultado, a moeda acumulou alta de 2,02% na semana e de 41,37% no ano.

Às 11h49, a moeda norte-americana tinha queda de 0,65%, a R$ 5,6317.