Nesta segunda-feira (28) o dólar opera em queda com recuo de 0,26%, cotado a R$ 5,5421. Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,86%, a R$ 5,5567, acumulando avanço de 3,32% na semana. Com o resultado, a moeda passou a acumular alta de 1,38% no mês e de 38,58% no ano.