Tamanho do texto

O dólar opera em leve alta nesta sexta-feira (24). Às 10h21, a moeda norte-americana subia 0,08%, a R$ 4,1688, na contramão do movimento de queda da véspera, com os investidores ainda acompanhando os desdobramentos do coronavírus na China.

Na quinta (23), o dólar caiu 0,23%, a R$ 4,1659. No ano, a moeda acumula alta de 3,89%.