Nesta terça-feira (5), dólar passou a subir dando continuidade ao ganho da véspera, em meio a cautela tanto no cenário global quanto no nacional. Às 13h20, a moeda norte-americana subia 0,39%, vendida a R$ 5,4660.

Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 1,43%, a R$ 5,4450. Com o resultado, a moeda tem queda de 0,01% no mês. No ano, acumula avanço de 4,97%.