Tamanho do texto

Nesta sexta-feira (18) o dólar abriu em alta, com aumento de 0,13%, cotado a R$ 5,0845. Na quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,49%, a R$ 5,0778. Na parcial do mês, acumula queda de 5,03%. No ano, ainda registra alta de 26,63%. Ás 11h54, a moeda norte-americana subia 0,07%, cotada a R$ 5,0815.