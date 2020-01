Dólar finaliza em alta nesta quarta

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (29). A moeda norte-americana terminou o dia vendida a R$ 4,2193, em alta de 0,62%. Na máxima do dia, chegou a R$ 4,2253. No ano, a moeda já acumula alta de 5,22%.



Um dos motivos da alta é a repercussão da decisão do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, de manter inalterada a taxa básica de juros do país, no intervalo entre 1,5% e 1,75%, anunciada nesta tarde.