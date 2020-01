Dólar fecha em queda

Dólar fechou em queda nesta terça-feira (28). A moeda norte-americana caiu 0,38%, a R$ 4,1932. Na mínima do dia, chegou a R$ 4,1879. Na máxima, chegou a R$ 4,2166, com os mercados de olho nas decisões sobre taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Na véspera, o disparo da moeda ainda foi pautado por temores do avanço e impactos econômicos do surto de coronavírus na China.