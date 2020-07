Dólar fecha em queda nesta segunda

Tamanho do texto

O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (20). A moeda norte-americana recuou 0,70%, cotada a R$ 5,3427. Na parcial do mês, a moeda tem queda de 1,78%. No ano, já subiu 33,24%,refletindo o apetite por risco dos investidores numa sessão marcada por atenções divididas entre esperanças de estímulos nas maiores economias do mundo e saltos nos casos globais de coronavírus.