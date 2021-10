Tamanho do texto

Nesta sexta-feira (08), o dólar fechou em alta de 0,88%, cotado a R$ 5,4254, na máxima desta terça, a moeda norte-americana chegou a R$ 5,4513. Com o resultado desta sessão, a moeda norte-americana acumulou alta de 4,95% no mês e 4,59% no ano.