Dólar fecha em alta

Stephen Bayer/Pixabay

O dólar fechou em alta, nesta quinta-feira (07), com aumento de 0,52%, cotado a R$ 5,5160, na máxima do dia, o dólar alcançou R$ 5,5289. Com o resultado desta quinta, a moeda norte-americana acumula alta de 1,29% no mês e de 6,34% no ano.

A moeda norte-americana chegou a operar em baixa nos primeiros minutos de negociação, indo a R$ 5,4674 na mínima intradiária, com analistas citando continuação do alívio no sentimento visto na véspera, quando o Senado dos EUA deu sinais de estar perto de um acordo temporário para evitar calote da dívida federal.