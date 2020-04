Tamanho do texto

O dólar voltou a fechar em alta nesta quinta-feira (2). A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,2652, em alta de 0,05%. Na máxima, chegou a alcançar R$ 5,2837, batendo mais um recorde nominal (sem considerar a inflação), apesar do clima mais tranquilo nos mercados com a forte recuperação dos preços do petróleo.