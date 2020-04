Dólar fecha em alta batendo novo recorde

Tamanho do texto

O dólar fechou em alta pelo sexto dia seguido nesta sexta-feira (3). A moeda norte-americana encerrou o dia com alta de 1,18%, vendida a R$ 5,3274, novo recorde nominal de cotação (sem considerar a inflação), engatando a sétima semana consecutiva de ganhos em meio à cautela generalizada após os casos de coronavírus no mundo superaram 1 milhão, com dados sobre o emprego nos Estados Unidos destacando o impacto econômico da pandemia.