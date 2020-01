Tamanho do texto

O dólar subiu em relação ao real nesta terça-feira (21). A moeda norte-americana subiu 0,39%, a R$ 4,2050. Na máxima do dia, chegou a R$ 4,2159. Na mínima, marcou R$ 4,1832, com investidores cautelosos quanto à disseminação de um vírus na China e monitorando declarações de autoridades no Fórum Econômico Mundial de Davos.