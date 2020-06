Dólar continua em queda

O dólar opera em queda nesta segunda-feira (8). Às 12h10, a moeda norte-americana caía 1,92%, a R$ 4,8970. Na mínima até o momento chegou a R$ 4,9250, se mantendo abaixo do patamar de R$ 5, dando sequência às perdas das últimas semanas em meio a um maior otimismo sobre uma recuperação econômica no exterior, embora as incertezas políticas domésticas continuem no radar dos investidores.