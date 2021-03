Dólar abre em queda

Dólar opera em queda nesta sexta-feira (19), às 9h21, a moeda norte-americana caía 0,53%, cotada a R$ 5,538474. Os investidores acompanham as repercussões em Brasília após a morte do líder do PSL no Senado, Major Olimpio (PSL-SP).

Na última quinta-feira (18), o dólar fechou em queda de 0,30%, cotado a R$5,5680.

A queda acumulada no mês é de 0,65%. No ano, a moeda tem alta de 7,34%.