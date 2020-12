Tamanho do texto

Nesta quarta-feira (23) o dólar opera em queda com recuo de 0,2%, vendido a R$ 5,151. Na terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,76%, a R$ 5,1614. Na parcial do mês, passou a acumular queda de 3,46% frente ao real. No ano, registra alta de 28,72%.