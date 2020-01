Dólar abre em alta

O dólar opera em alta em relação ao real nesta terça-feira (21). Às 08h01, a moeda norte-americana subia 0,27%, a R$ 4,2021, com investidores cautelosos a um vírus chinês e atentos a declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a fase 2 do acordo de comércio com a China. A última vez em que o dólar fechou próximo a R$ 4,20 foi no dia 4 de dezembro de 2019, vendida a R$ 4,2017.