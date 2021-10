Balança comercial de Mato Grosso do Sul apresenta saldo de US$ 3,6 bilhões

Diego Baravanelli/Minfra Exportação de MS

Entre janeiro e setembro deste ano, o comércio exterior de Mato Grosso do Sul, apresentou um saldo positivo acumulado de US$ 3,6 bilhões. O Estado vendeu ao mercado internacional volume correspondente a US$ 5.420 bilhões e importou (comprou de outros países) o total em mercadorias de US$ 1,823 bilhões.

Divulgação Secretario Jaime Verruck

O valor é 16,09% superior em relação ao apurado em igual período do ano passado, quando as exportações entre janeiro e setembro totalizaram US$ 4,669 bilhões e as importações, US$ 1,420 bilhões, segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Secex/MDIC), foram compilados na Carta de Conjuntura nº 71 pela Coordenadoria de Estatísticas da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). "Esses produtos estão com os preços em alta no mercado internacional, o que faz aumentar o valor das exportações sem que, necessariamente, seja acompanhado por alta no volume", afirmou o titular da Semagro Jaime Verruck.

Os principais produtos de exportação que influenciaram para esse resultado foram a soja (representou 37,69% do total) e a celulose (20,93%). Já com relação aos produtos que apresentaram aumento de valor exportado, destacam-se a carne bovina com acréscimo de 27,93% (em relação ao ano passado), carne de aves (+28,53%) e derivados da soja (+56,29%).

A China permanece como principal destino das exportações com 48,33% dos valores exportados, o que corresponde a US$ 2,620 bilhões. No mesmo período do ano passado a China comprou de Mato Grosso do Sul US$ 2,295 bilhões em mercadorias, o que equivale a 49,15% do total das exportações do Estado. Ou seja: embora tenha aumentado o valor das compras em 14,15%, a China reduziu em 0,82% a participação no comércio exterior de Mato Grosso do Sul devido ao aumento da fatia de outros países. Ainda segundo os dados divulgados pela Semagro, o segundo principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul são os Estados Unidos, que compraram US$ 286,3 milhões, ou 5,28% do total exportado. No mesmo período do ano passado os EUA compraram US$ 187,2 milhões, o que representou 4,01% do total. Em valores, o aumento das exportações para os Estados Unidos foi de 52,93%. Em seguida, como terceiro principal parceiro comercial do Estado, aparece a Holanda (US$ 215,4 milhões) e percentual de 3,97% do total.

Sede das indústrias de celulose do Estado, Três Lagoas permanece como principal município exportador de produtos com 35,22% (US$ 1,3 bilhão). Dourados aparece em segundo com US$ 453,6 milhões (12,27%), em seguida vem Campo Grande (US$ 391,6 milhões e 10,59% do total), depois Corumbá (US$ 171,7 milhões e 4,65%) e Chapadão do Sul (US$ 167,1 milhões e 4,52%).