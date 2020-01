Ano começa com combustível mais caro

A. Ramos/Capital News ...

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou um levantamento onde é apontado o aumento dos preços dos combustíveis para o início deste ano.

Conforme o levantamento publicado nesta terça-feira (7), a gasolina teve um aumento de 0,07% no valor médio por litro, alcançando R$ 4,558, no encerramento da semana primeira semana anual.

Já o diesel, avançou 0,75% no mesmo período, ficando na média de R$ 3,779. O valor do etanol teve um avanço de 0,54%, com custo de R$ 3,174 por litro.

Todos os dados publicados pela ANP foram calculados de acordo com uma pesquisa feita em diversos postos de cidades brasileiras. Portanto, o preço pode variar de acordo com a região.

A tensão entre Estados Unidos e Irâ resultou na subida do preço do barril de petróleo, que alcançou a marca de US$ 70 nesta segunda-feira (6), uma semana após ataque aéreo dos EUA no Iraque matou o comandante militar iraniano Qassem Soleimani.