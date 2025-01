Mato Grosso do Sul oferece isenção de IPVA para veículos com mais de 15 anos em 2025

Viviane Freitas

Capital News



Edemir Rodrigues / Governo de MS Proprietários de veículos com 15 anos ou mais de fabricação estão isentos do IPVA

Edemir Rodrigues / Governo de MS

Proprietários de veículos com 15 anos ou mais de fabricação estão isentos do IPVA

Com o início de um novo ano, começa também o prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), um dos impostos mais conhecidos pelos brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, há uma novidade para alguns proprietários de veículos, que podem ser isentos do pagamento do IPVA em 2025. De acordo com a legislação estadual, veículos com 15 anos ou mais de fabricação estão isentos do imposto.

Além da isenção para veículos com mais de 15 anos, os proprietários de veículos usados podem aproveitar um desconto de 15% no pagamento do IPVA, desde que optem pelo pagamento à vista e realizem o pagamento até o dia 31 de janeiro. Essa medida visa incentivar a quitação antecipada do imposto e proporcionar um alívio financeiro para os motoristas.

Para quem preferir parcelar o valor do IPVA, é possível dividir o pagamento em até cinco vezes. No entanto, é importante que o proprietário fique atento aos prazos de vencimento das parcelas para evitar juros e multas. As datas limites para o pagamento das parcelas de 2025 são: 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 30 de maio.

É fundamental que os proprietários verifiquem o valor do imposto e a possibilidade de obter descontos ou isenções antes de efetuar o pagamento. O IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, que pode ser consultado na tabela divulgada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com atenção aos prazos e possíveis vantagens, os motoristas podem garantir o pagamento do IPVA de forma tranquila e dentro das condições estabelecidas pela legislação estadual.