Etanol: Mato Grosso do Sul já se destaca em nível nacional

Assessoria de Imprensa da Biosul/ FIEMS No mix de produção, 86% da matéria-prima processada nesta safra foi destinada para etanol

O preço médio do litro do etanol foi encontrado a R$ 4,10 na região Centro-Oeste na primeira quinzena de agosto, com aumento de 0,99% ante o consolidado de julho, segundo o levantamento do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O litro da gasolina foi comercializado a R$ 6,24, após aumento de 0,65%. O diesel comum fechou a quinzena a R$ 6,14 e o S-10 foi encontrado a R$ 6,29, após altas de 0,66% e 0,48%, respectivamente.

Mato Grosso do Sul já se destaca em nível nacional ocupando a quarta posição no ranking de produção de etanol de cana-de-açúcar e a segunda posição na produção do etanol de milho, que juntos somaram 3,8 bilhões de litros na safra passada (75% da cana e 25% do milho).

Os dados que projetam Mato Grosso do Sul como futura potência na produção desses biocombustíveis vêm da dimensão da área plantada de cana-de-açúcar no Estado, que já chega a 800 mil hectares espalhados em 42 municípios, e na quantidade de usinas instaladas e em atividade: 20. O setor responde por 120 mil empregos diretos e indiretos e representa 16% do PIB (Produto Interno Bruto) Industrial.

Na safra 2023/2024 as usinas produziram 3,8 bilhões de etanol de cana-de-açúcar e de milho. Para a próxima safra 2024/2025 a previsão é de aumentar substancialmente esse volume, passando para 4,5 bilhões de litros de etanol, com o milho respondendo por 39% do total, conforme dados da Biosul. E para cada litro de etanol produzido a partir da cana-de-açúcar são gerados 10 litros de vinhaça. Cada metro cúbico de vinhaça produz até 13 metros cúbicos de biogás e para cada 3 metros cúbicos de biogás, após a purificação, produz-se 2 metros cúbicos de biometano.