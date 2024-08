Brasil vai exportar heparina crua bovina para a Turquia

Elaine Oliveira

A Turquia autorizou o Brasil a exportar heparina crua bovina para aquele país. Trata-se de um subproduto de origem animal utilizado na fabricação de medicamentos e de dispositivos médicos, devido a seus efeitos anticoagulantes.

Em maio de 2024, o governo turco já havia autorizado a exportação pelo Brasil de gelatina e colágeno não comestíveis, ovoprodutos e vísceras destinadas à alimentação animal.

A Turquia foi o 13º maior destino das exportações agrícolas brasileiras no ano passado. Em 2023, o Brasil exportou US$ 2,42 bilhões em produtos agrícolas para o mercado turco, com destaque para o complexo da soja, produtos têxteis e café. Nos sete primeiros meses deste ano, o agronegócio brasileiro já exportou mais de US$ 2,16 bilhões para o mercado turco.