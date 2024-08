Bracell instalará nova indústria de celulose no Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Segundo a informação divulgada pelo secretário estadual Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) a Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel especial, iniciou estudos de viabilidade para a instalação de uma nova indústria de celulose no município de Água Clara, a 193 km de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

A fábrica proposta terá uma capacidade de produção de 2,8 milhões de toneladas, similar à unidade existente em Ribas do Rio Pardo, e estará localizada a cerca de 15 km de Água Clara. “Com mais uma empresa global de referência internacional se instalando em nosso Estado, Mato Grosso do Sul se consolida como um grande vale da celulose”, destacou Jaime Verruck.

A empresa pretende captar água do Rio Verde e deverá concluir o estudo até o início de 2026, considerando-se o prazo de até um ano e meio para concluir os estudos. A Bracell já conta com um viveiro na região com capacidade para a produção de 40 milhões de mudas de eucalipto por ano. Cerca de 250 trabalhadores trabalham no cultivo das mudas. No total, a empresa já conta com 2 mil funcionários em Mato Grosso do Sul.

A Bracell, parte do Grupo RGE (Royal Golden Eagle), iniciou suas operações no Brasil em 2003 e possui fábricas na Bahia e em São Paulo, além de escritórios na Ásia, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Estados Unidos. A empresa se destaca pelo cultivo sustentável de eucalipto e pela geração de aproximadamente dez mil empregos diretos e terceirizados em suas operações industriais, florestais e de logística.