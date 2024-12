Elaine Oliveira

Último fim de semana de 2024: Agenda cultural completa em Mato Grosso do Sul

Confira as principais atrações que vão animar o estado neste sábado (28) e domingo (29), incluindo shows, eventos temáticos, rodas de samba, exposições e muito mais!

Sábado (28)

Férias no Prosa – Rock para Crianças

Transformando clássicos infantis em versões roqueiras, o espetáculo promete diversão para toda a família.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita (Reserve ingressos aqui)

Som do Sesc – Elvis & Adriano

A dupla sertaneja animará a praça de alimentação do Shopping Norte Sul Plaza com sucessos e parcerias especiais.

Horário: 19h

Local: Shopping Norte Sul Plaza - Jardim Joquei Club

Entrada: Gratuita

Samba na Praça do Preto Velho

Com música, capoeira e gastronomia, o evento celebra as brasilidades com roda de samba e ações solidárias.

Horário: 17h

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: Gratuita (doações de alimentos serão aceitas)

Exposição “A Ferro e Fogo”

A mostra reúne obras de artistas autodidatas, oferecendo uma visão única da arte Naïf brasileira.

Horário: 9h às 18h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo - Centro

Entrada: Gratuita

Cidade do Natal – Show do Sampri

O grupo Sampri se apresenta na Vila Morena com repertório de MPB e samba.

Horário: 19h

Local: Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Especial Charlie Brown, NxZero e CPM 22

Uma noite de nostalgia para fãs do rock nacional no Sunset Growler Station.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 35 (Ingressos aqui)

Deathzembro Iconoclasta

Para os amantes de death metal, o Mirante PUB oferece uma noite com bandas de destaque.

Horário: 21h

Local: Mirante PUB – Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 25 (Ingressos aqui)

Lab Hits – Melhores do Ano

Premiação musical em oito categorias de rock com performances ao vivo no Blues Bar.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – Centro

Entrada: A partir de R$ 30 (Ingressos aqui)

Baile Charme

Uma noite de black music com os DJs Magão e Murphy Dee na Capivas Cervejaria.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria – Centro

Entrada: Gratuita

Churras Canalhas

Churrasco, cerveja artesanal e música ao vivo com chefs renomados e bandas locais.

Horário: 16h

Local: Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 20 (Ingressos aqui)

Sonora – Shows na Praça

Com Trio Violada e Rodrigo & Thayane, a programação inclui sertanejo, funk e mais.

Horário: 20h

Local: Praça Central

Entrada: Gratuita

Domingo (29)

Cidade do Natal – Show Frequência Zero

Encerrando o penúltimo dia do evento, o grupo Frequência Zero promete agitar o público.

Horário: 19h

Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Yoga Para Todos

Uma manhã de yoga inclusiva e ao ar livre para relaxar e reenergizar.

Horário: 9h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Samba do Caramelo

Com influências modernas, o grupo traz um samba animado para o Quiça Bar.

Horário: 19h

Local: Quiça Bar – Jardim dos Estados

Entrada: Gratuita

Show do Sampri

Mais uma apresentação do grupo, desta vez no Má.Donna Bar.

Horário: 16h

Local: Má.Donna Bar – Centro

Entrada: Gratuita

Pagode do Balejo – 3ª Edição

Show nacional de Billy SP e grupos locais no Círculo Militar.

Horário: 18h às 23h59

Local: Círculo Militar – Amambaí

Entrada: R$ 50 (Ingressos aqui)