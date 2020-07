Titãs fará transmissões semanais de shows históricos no YouTube

Divulgação/Titãs Show abre a série de exibições no canal da banda no YouTube

Sem a possibilidade de shows presenciais, cantores e bandas encontraram na internet o caminho para seguirem entretendo seu público. Com a banda de rock Titãs não é diferente e, depois de uma live com grande aceitação, o agora trio aposta no projeto #CineTitãs, com a exibição de alguns de seus shows históricos. A ideia é exibir através do canal da banda no YouTube “grandes registros com exibição única e exclusiva”.

A estreia está agendada para esta quarta-feira (22), às 19h (MS). O show escolhido foi gravado em 2012, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, na turnê que celebrava 25 anos do disco Cabeça Dinossauro, de 1986, uma das principais obras do rock nacional. Ao contrário da live, ainda possível assistir no canal (link abaixo), os shows não ficarão disponíveis por muito tempo. As transmissões devem ser semanais e nos próximos dias outros shows serão anunciados.

Nas redes socias, a banda explica o projeto #CineTitãs. “Em tempos de pandemia, já que não estamos podendo fazer shows ao vivo, decidimos mexer no baú́ e trazer para os fãs alguns dos melhores registros de shows nossos em diferentes épocas e fases. Para iniciar a programação, nada melhor que o show histórico de Cabeça Dinossauro, que gravamos no Circo Voador, Rio de Janeiro, em 2012”, postaram.

