Rapunzel é o tema do teatro Drive-in no Bosque

Especial para as crianças, Rapunzel volta ao Arena Bosque Drive-in, neste sábado (26). O clássico dos Irmãos Grimm será apresentado por Bolonhesa e Sua Trupe. Serão duas sessões gratuitas às 16h e 17h.

Nessa adaptação,Bolonhesa se apaixonará pela bela menina de cabelos compridos presa no alto da torre e não faltarão trapalhadas nessa história, segundo a assessoria. Para garantir o ingresso, que é gratuito, basta chegar com 30 minutos de antecedência a cada sessão na data do evento, ou fazer seu cadastro on-line pelas redes sociais do Shopping. O local onde cada carro ficará estacionado será determinado pela ordem de chegada, por isso, uma boa dica é chegar cedo e garantir os melhores lugares.

Arena Bosque

Toda a equipe técnica do Arena Bosque Drive-In está preparada para atender utilizando todos os EPIs e priorizando os cuidados com a biossegurança. Não é necessário que nenhum dos ocupantes desça do carro durante toda a apresentação, além do mais, na chegada, há aferição de temperatura de todos os participantes.

Serviço

Arena Bosque Drive-In

Peça Rapunzel

onde: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

data: 26 de setembro (sábado)

sessões: 16 e 17 horas

Entrada gratuita.