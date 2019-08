Novidade para os campo grandenses “Mapa Gastronômico”

Divulgação/ Assessoria Cada estabelecimento tem uma página própria, com informações

Em comemoração aos 120 anos de Campo Grande, agora os campo-grandenses contam com um Mapa Gastronômico, projeto de Márcia Marinho, ele foi subsidiado e tem apoio do Sebrae Mato Grosso do Sul.

O guia é online e traz mais de 590 estabelecimentos cadastrados em todo o perímetro urbano da cidade, como bares, churrascarias, sobarias, hamburguerias, choperias, padarias, cafeterias, pizzarias, marmitarias, chiparias e até casas de carnes, bolos e sucos, dentre outros. O trabalho de levantamento de dados foi minucioso, feito por uma equipe formada por profissionais ligados ao segmento de gastronomia e comunicação. Para se ter uma ideia da pluralidade dos dados do Mapa, foi levantado que mais de 70% destes estabelecimentos estão fora da região Central de Campo Grande.

Quem utilizar o site do Mapa Gastronômico deve responder a uma das perguntas da página inicial. A primeira é "O que você quer comer?" e a segunda é "Onde você quer comer?". O usuário pode escolher entre responder a uma delas ou ambas, além disso, pode sinalizar outras opções, filtrando o resultado por lugares onde haja Espaço Kids, wifi, estacionamento próprio, música ao vivo, acessibilidade e delivery, apenas para citar algumas opções.

Cada estabelecimento tem uma página própria, com informações como endereço, telefone, horário de funcionamento, formas de pagamento e ainda uma descrição sobre o local, com indicações no cardápio. "A ideia é facilitar ao campo-grandense ou a quem vem visitar a cidade encontrar opções que se encaixem melhor àquilo que procuram", explica a idealizadora do Mapa, a empresária Marcia Marinho.

O Mapa Gastronômico de Campo Grande está inserido no site do primeiro portal gastronômico de Mato Grosso do Sul, segundo assessoria, quem acessar o Mapa encontrará também duas opções na busca: a Rota da Cerveja e a Rota do Sobá. Ao clicar em cada uma delas, o usuário poderá acessar um mapa da cidade onde estão indicados onde saborear sobá ou cervejas artesanais e/ou diferenciadas. "A escolha do sobá para uma rota se deu pela popularidade do prato e por ser, notoriamente, o prato típico de Campo Grande, procurado, principalmente, por turistas.

Serviço:

Para utilizar o Mapa Gastronômico de Campo Grande, basta acessar o site www.comerebeberms.com.br. O site é totalmente responsivo e pode ser utilizado de uma maneira muito fácil em smartphones e tablets também.