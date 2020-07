Fique em casa e curta as lives

Tamanho do texto

Fique em casa, sente no sofá e confira as grandes atrações para você acompanhar do seu sofá.Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele.

Confira a programação deste sábado (11)

Elton John – ao vivo em Sydney (1986) – 13h (YouTube)

Targino Gondim – 14h (YouTube)

Mateus Vidal – 14h (YouTube)

Mastruz com Leite e Michele Andrade – 15h (YouTube)

Raí Saia Rodada – 16h (YouTube)

Grupo Mania de Ser – 16h (YouTube)

Cezar e Paulinho – 17h (YouTube)

Katinguelê – 17h (YouTube)

D’Bem Com A Vida – 17h (YouTube)

Ivan Gadelha – 17h (YouTube)

Maurício Manieri – 17h (YouTube)

Thalles Roberto – 17h (YouTube)

Amizade Serta (Renan & Christiano, Leo de Freitas & Fabiano e Fabrício & Gabriel) – 17h30 (YouTube)

Zizi Possi – 18h (YouTube)

Samba na Medida – 19h (YouTube)

Silva – 19h (YouTube)

Maria Rita – 19h (YouTube)

Wesley Safadão e Xand Avião – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Luizinho Lopes – 20h (YouTube)

Belo – 21h (YouTube)

Furacão 2000 – 22h (YouTube)

