Fique em casa e confira as lives deste domingo

Fique em casa com grandes atrações para você acompanhar do seu sofá, neste domingo (6). Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais.



Programação

Sunday Live com DJ Marcio Fernandes – 11h (YouTube)

Live Resenha do Funk: Clássicos dos Bailes – 13h (YouTube)

Live Moinho Cultural (Alessandra Crispin e Caetano Brasil) – 18h (YouTube)

Orquestra Ouro Preto e Alceu Valença – 18h30 (YouTube)