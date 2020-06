Fique em casa com grandes lives nacionais

Tamanho do texto

Domingou com as lives que prometem deixar a noite inesquecível e atendem todos os gostos. Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

Veja a programação

Bom Gosto – 13h (YouTube)

Festival 360 (Jorge e Mateus, João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius e mais) – 13h (YouTube)

Michel Teló – 13h30 (YouTube)

Guilherme e Santiago – 14h (YouTube)

Rick e Ricardo – 14h (YouTube)

Léo Santana – 15h (YouTube)

Geraldinho Lins – 15h (YouTube)

Cantor Loirão – 16h (YouTube)

Marcia Fellipe e Jerry Smith – 17h

Henrique & Diego – 17h (YouTube)

Planta & Raiz – 17h (YouTube)

Live Chalezinho – Nosso Sertanejo (Du Monteiro, Breno Gontijo, Matheus Ianc, Dj Thales Britto e Dj Vava) – 18h (YouTube)

Vanessa Moreno – 19h (YouTube)

Banda Torpedo – 19h (YouTube)