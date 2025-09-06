Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Loteria Sábado, 06 de Setembro de 2025, 09:59 - A | A

Sábado, 06 de Setembro de 2025, 09h:59 - A | A

Loteca vai sortear prêmio recorde de R$ 12,5 milhões na segunda-feira

Apostas para o concurso 1.210 podem ser feitas até sábado (6), às 15h

Elaine Oliveira
Capital News

A Loteca vai sortear o maior prêmio de sua história na próxima segunda-feira (8). O concurso 1.210 pode pagar R$ 12,5 milhões para quem acertar os resultados dos 14 jogos de futebol programados para este sábado (6) e domingo (7).

As apostas podem ser feitas até as 15h de sábado, em qualquer lotérica do país, no site Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Como jogar

Na Loteca, o apostador precisa indicar o resultado dos 14 jogos do concurso. O preço da aposta simples é R$ 4, valor que já inclui a possibilidade de marcar duas opções de resultado (o chamado “duplo”) em um dos jogos.

Quem quiser aumentar as chances pode marcar mais “duplos” ou até “triplos” (as três opções de resultado) em diferentes partidas, elevando proporcionalmente o custo da aposta.

Também é possível participar de bolões, que têm preço mínimo de R$ 16, sendo cada cota a partir de R$ 4. Os grupos podem ser organizados entre amigos ou comprados já prontos nas lotéricas e canais digitais da Caixa.

Jogos do concurso 1.210

TURQUIA x ESPANHA (Domingo)

BOTAFOGO/SP x ATHLETICO/PR (Sábado)

BAHIA/BA x CONFIANÇA/SE (Sábado)

GUARANI/SP x PONTE PRETA/SP (Sábado)

GEÓRGIA x BULGÁRIA (Domingo)

CRICIÚMA/SC x CHAPECOENSE/SC (Domingo)

LITUÂNIA x HOLANDA (Domingo)

AMÉRICA/MG x OPERÁRIO/PR (Domingo)

AMÉRICA/RN x SANTA CRUZ/PE (Domingo)

AVAÍ/SC x GOIÁS/GO (Domingo)

ALEMANHA x IRLANDA DO NORTE (Domingo)

LUXEMBURGO x ESLOVÁQUIA (Domingo)

BÉLGICA x CAZAQUISTÃO (Domingo)

POLÔNIA x FINLÂNDIA (Domingo)

