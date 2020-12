Começa nesta terça Festival de Cinema de Brasília

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Evento encerra no domingo

Começa nesta terça-feira (15) o festival de cinema mais antigo do Brasil, em Brasília, e vai até o dia 20 de dezembro. Em tempos de pandemia, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB), que está na sua 53ª edição, teve que se reinventar e se adaptar a um novo formato. Este ano, será todo virtual.

Este ano, o governo local chegou a cancelar o festival em razão da pandemia, mas voltou atrás. Segundo a Agência Brasil, o Secretário de Cultura do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, lamenta que o festival não seja presencial, mas reconhece que não haveria como realizar o evento com segurança e os cuidados sanitários para que o público não corresse risco por conta do novo coronavírus. Rodrigues diz que uma das novidades deste ano é o juri popular virtual. “Pelo site da Secretaria de Cultura qualquer pessoa poderá votar no filme preferido”, destaca Rodrigues.

A partir das 23h, o festival será transmitido pela internet e pelo Canal Brasil. Até o próximo domingo (21), os filmes selecionados para a mostra competitiva serão exibidos sempre às 23h. De 680 inscrições de filmes inéditos, 30 foram escolhidos. Entre os filmes selecionados, estão o documentário Espero que Esta te Encontre e que Estejas Bem, de Natara Ney, e o filme Longe do Paraíso, de Orlando Senna. Também o documentário A Morte Branca do Feiticeiro Negro, de Rodrigo Ribeiro, e A Tradicional Família Brasileira KATU, de Rodrigo Sena.