Cine maturidade apresenta "Central do Brasil" para público 60+

Divulgação Cine maturidade

Cine maturidade

O projeto Cine Maturidade, promovido pela Secretaria de Estado da Cidadania, convida a população com 60 anos ou mais para uma sessão especial, na quinta-feira (29). O evento, que visa explorar o envelhecimento humano através do cinema, exibirá o aclamado filme nacional "Central do Brasil", dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Montenegro, que recebeu uma indicação ao Oscar por sua atuação.

O filme, lançado em 1998, narra a história de Dora, uma professora aposentada que escreve cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A trama se intensifica quando uma carta, que poderia ajudar um menino a encontrar seu pai no Nordeste, toca profundamente Dora e a faz reconsiderar suas ações e valores.

Após a exibição, a assistente social Carmem Ferreira Barbosa, presidente do Conselho Regional de Serviço Social de MS, conduzirá um debate sobre o filme e o envelhecimento. A subsecretária de Políticas Públicas, Zirleide Barbosa, destaca o sucesso do projeto, iniciado em 2023, e a importância dos debates que seguem as sessões, permitindo que os participantes compartilhem e ampliem suas percepções sobre o que assistiram. O evento ocorrerá às 14h no MIS, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar, com entrada gratuita e aberta ao público.