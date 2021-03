Casa Satine promove Mostra Apollo Black

Divulgação Mostra Cultural Apollo Black de Arte e Cultura LGBTQIA+

Mostra Cultural Apollo Black de Arte e Cultura LGBTQIA+ promovido pela Casa Satine, ocorre neste sábado (20), das 16h às 20h no canal do Youtube da instituição. A iniciativa foi contemplada com recursos da Lei Aldir Blanc por meio do Edital Morena Cultura e Cidadania e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande e da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur).

Conforme divulgado, 30 artistas LGBTQIA+ de Campo Grande foram selecionados para a mostra em diferentes categorias como performance Drag Queen, dança, teatro, música e circo, as apresentações serão solo ou em grupo. A mostra inicia o calendário de eventos da Casa Satine que na última semana realizou diversas oficinas de arte e cultura, como a oficina de Interpretação Cênica e Dramaturgia ministrada pela artista Karol Lannes.

O evento homenageia Apollo Black, drag queen interpretada pelo artista Eder Henrique Coenga, considerada uma das maiores artistas drag do estado. Eder Coenga foi assassinado em dezembro de 2019 após ser atingido por um tiro enquanto caminhava em direção a um ponto de ônibus na Capital, até o momento o crime permanece sem solução.

A Lei federal (Decreto 10.489/20), conhecida como Lei Aldir Blanc, prevê a liberação de recursos para o setor cultural no país visando amenizar o impacto da pandemia. O nome foi dado em homenagem ao compositor e escritor Aldir Blanc que morreu em maio de 2020, vítima do coronavírus.

Serviço:

Para prestigiar a mostra acesse: https://www.youtube.com/watch.