Aberta as inscrições para o Prêmio Helena Meirelles para alunos da Reme

Divulgação/PMCG Apresentação das músicas poderá ser solo, duo, trio ou orquestra

As inscrições já estão abertas para o Prêmio Helena Meirelles de Música Instrumental da Rede Municipal de Ensino (Reme) e podem ser feitas até o dia 16 de setembro e deverão ser encaminhadas à coordenação organizadora do prêmio, na divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac) somente pelo e-mail musicalsemed@gmail.com. A Secretaria Municipal de Educação, publicou o lançamento no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (21).



O prêmio tem o objetivo de selecionar alunos do ensino fundamental , intérpretes de música instrumental para valorização dessa área do conhecimento, além de promover o intercâmbio da comunidade escolar, identificar e revelar talentos. A apresentação das músicas poderá ser solo, duo, trio ou orquestra e será avaliado o desenvolvimento performático do instrumentista intérprete e não o acompanhamento.



Serviço:

A premiação acontecerá no dia 25 de setembro, das 13h às 17h30, no Sesc Morada dos Baís, localizado na Avenida Noroeste, 5140, Centro.



O prêmio busca oportunizar a aprendizagem de maneira contextualizada, com ações pedagógicas que desenvolvam a percepção auditiva, a memória musical e a interpretação de sons.