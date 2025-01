PRF registra 20 acidentes e 2 mortes nas rodovias de Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

PRF encerra operação Natal com redução de 66% nas mortes em rodovias federais de MS

Durante o feriado de Ano Novo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Ano Novo 2025, entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. O balanço final indicou 20 acidentes, sendo oito graves, que resultaram em duas mortes e 26 feridos. Embora os números mostrem uma leve queda em comparação ao mesmo período de 2024, quando ocorreram 22 acidentes e quatro mortes, o desrespeito às normas de trânsito segue como um desafio para a segurança nas estradas.

Durante a operação, a PRF registrou 1.194 infrações, com destaque para a falta do cinto de segurança, o transporte inadequado de crianças, ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade. Os radares flagraram ainda 1.526 veículos ultrapassando os limites de velocidade estabelecidos nas rodovias.

No combate à direção sob efeito de álcool, foram realizados 5.049 testes de bafômetro, resultando em 48 motoristas alcoolizados, sendo que quatro deles foram presos em flagrante. A operação teve foco na fiscalização para reduzir comportamentos de risco e aumentar a segurança nas estradas.

A PRF intensificou a presença nas rodovias durante o período festivo, com o objetivo de prevenir acidentes e conscientizar os motoristas sobre a importância de conduzir com responsabilidade. Apesar das campanhas educativas e da fiscalização rigorosa, a imprudência ainda é apontada como a principal causa dos acidentes.

A operação é uma das ações da PRF ao longo do ano para garantir maior segurança nas rodovias, especialmente durante feriados prolongados. A PRF orienta os motoristas a respeitarem as leis de trânsito, como o uso do cinto de segurança, a não ultrapassagem em locais proibidos, a abstinência de álcool ao dirigir e o respeito aos limites de velocidade.