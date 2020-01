Concessionária registra aumento no número de atendimentos em 2019

Divulgação Balanço foi divulgado nesta quarta-feira

A CCR MSVia registrou aumento de 8% no número de ocorrências atendidas ao longo de toda BR-163/MS, conforme o balanço divulgado nesta quarta-feira (15). Ao todo foram 136.358 eventos em 2019 contra 126.670 em 2018. Deste total, 43.394 (31%) referem-se a chamados de socorro mecânico e 3.518 (2,6%) de socorro médico.

Os casos mais comuns foram os de pane mecânica com 26.297 (19,3%) eventos, seguidos pelas ocorrências de retirada de objetos da pista, 20.341 (14,9%). Segundo o balanço, as duas ocorrências lideram os atendimentos desde que a CCR MSVia assumiu a administração da BR-163/MS. Desde outubro de 2014 até dezembro de 2019 foram 143.347 casos de pane mecânica e 130.385 eventos de retirada de objetos.

SAU

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da CCR MSVia conta com cerca de 500 colaboradores que trabalham em revezamento para dar cobertura 24 horas por dia a partir de 17 bases operacionais instaladas estrategicamente ao longo da rodovia. Uma frota com cerca de 80 veículos faz parte da estrutura do SAU, entre elas 18 ambulâncias-resgate (05 unidades móveis de terapia intensiva), 08 guinchos pesados, 21 guinchos leves, 24 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço.

Administração logística desse aparato é feita pelo Centro de Controle Operacional, CCO, que conta com 477 câmeras em Circuito Fechado de TV, para monitoramento do tráfego à distância. Também são empregados 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego. Desde o início do Serviço já foram atendidas mais de 700 mil ocorrências na BR-163/MS.